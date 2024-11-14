Чемпион «Больших шлемов» рассказал, может ли Медведев обыграть Синнера

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист Андрей Ольховский, победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте, двукратный финалист «шлемов», победитель 20 турниров АТР и экс-шестая ракетка мира в парном разряде, высказался в комментарии для «Газета.Ru» о матче третьего тура Итогового турнира АТР, в котором россиянин Даниил Медведев встретится с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

«Медведев эмоционально вымотан. Очень сложно сказать, как он выйдет на следующий матч, как будет готов. Поэтому ждать положительного результата не приходится, особенно в матче с Синнером», — рассказал Ольховский.

Медведев уступил в первом матче турнира американцу Тейлору Фритцу (4:6, 3:6), после чего выиграл во второй встрече у австралийца Алекса Де Минора (6:2, 6:4). Для выхода в полуфинал ему необходимо обыграть Синнера. При этом итальянец, выигравший и у Де Минора, и у Фритца, не отдав ни одной партии соперникам по первым двум матчам в Турине, уже обеспечил себе выход в плей-офф турнира.

Ранее Ольховский рассказал о выгорании Медведева и Рублева.