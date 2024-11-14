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Имеющий задолженности перед хоккеистами российский клуб лишился тренера

Гендиректор «Лады» Чеботарев сообщил, что Браташ покидает пост главного тренера

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Алексей Даничев/РИА Новости

Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев сообщил, что Олег Браташ покидает пост главного тренера тольяттинской команды. Его слова приводит ТАСС.

«Олег Владимирович Браташ покидает команду по соглашению сторон. Завтра мы об этом официально объявим», — сказал Чеботарев.

Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Павел Зубов.

Браташ стал наставником «Лады» в 2023 году, заключив с тольяттинской командой двухлетнее соглашение. Под его руководством в сезоне-2023/24 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Лада» вышла в плей-офф, однако в первом раунде уступила омскому «Авангарду» — 1-4.

Команда выступает в Восточной конференции КХЛ. За 24 игры, проведенные в регулярном чемпионате, «Лада» набрала 23 балла, что позволило ей оказаться на девятой позиции в турнирной таблице.

Тольяттинский клуб имеет задолженности по выплате заработных плат хоккеистам и тренерскому штабу за октябрь. При этом Чеботарев сообщил, что клуб начнет гасить образовавшиеся долги 15 ноября.

Ранее экс-защитник «Спартака» раскритиковал календарь КХЛ.

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