«Иначе будет тяжело»: Медведеву предрекли трудный матч с Синнером

Двукратный победитель турниров Большого шлема в смешанном парном разряде Андрей Ольховский заявил, что не считает российского теннисиста Даниила Медведева фаворитом в третьем матче Итогового турнира ATP с представителем Италии Янником Синнером. Его слова приводит «Советский спорт».

«На мой взгляд, фаворит в любом случае итальянец. Медведев хороший матч показал против Де Минора. В игре с Синнером нужно держать свою подачу, подавать без двойных, уверенно, иначе будет очень тяжело», — заявил Ольховский.

Поединок состоится 14 ноября, ориентировочное время начала — 22:30 по московскому времени.

В матче первого тура Медведев уступил Тейлору Фрицу из США со счетом 6:4, 6:3. Во втором поединке российский теннисист одолел представителя Австралии Алекса Де Минора. Встреча, которая продолжалась менее полутора часов, завершилась со счетом 6:2, 6:4.

Итоговый турнир ATP проходит в итальянском Турине с 10 по 17 ноября. Россию на нем представляют Медведев и Андрей Рублев. По итогам жеребьевки, они попали в разные группы. Медведев оказался в группе Илие Настасе, где его соперниками станут Синнер, Фриц и Де Минор. В группе Джона Ньюкомба, куда попал Андрей Рублев, также играют немец Александр Зверев, испанец Карлос Алькарас и норвежец Каспер Рууд.

Ранее Ольховский рассказал о выгорании Медведева и Рублева.