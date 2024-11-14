Казахстан с Черчесовым потерпел четвертое поражение подряд

Сборная Казахстана, которой руководит российский специалист Станислав Черчесов, проиграла национальной команде Австрии в матче пятого тура группового этапа Лиги наций.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Центральный» в Алма-Ате, завершилась со счетом 2:0. Счет в матче открыл Кристоф Баумгартнер, которому ассистировал Стефан Пош. Он отличился на 15-й минуте игры. На 23-й минуте Казахстан остался в меньшинстве, прямую красную карточку получил Александр Марочкин. Через две минуты после этого Михаэль Грегорич оформил второй гол сборной Австрии.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Для Казахстана это поражение стало четвертым в Лиге наций. До этого команда уступила дважды Словении (0:3, 0:1) и еще раз Австрии (0:4). В первом туре группового этапа Казахстан сыграл вничью с Норвегией — 0:0. Таким образом, команда досрочно вылетела из Лиги B.

Заключительный матч группового этапа Казахстан сыграет с Норвегией. Встреча состоится 17 ноября, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Австрия свой последний матч в группе проведет против Словении. Их поединок состоится в тот же день и также начнется в 20:00 мск.

Ранее журналист в Казахстане исковеркал отчество Черчесова.