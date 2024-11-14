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«Верю, что в этом сезоне»: Жирков о погоне Овечкина за Гретцки

Экс-игрок Жирков: верю, что Овечкин побьет рекорд Гретцки уже в этом сезоне

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РИА Новости

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков признался, что следит за погоней российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за «вечным» снайперским рекордом Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Мне очень нравится играть в хоккей. Кажется, что если сыграть в него, то потом в футболе будет легче действовать. Слежу за НХЛ и КХЛ, у нас очень много отличных хоккеистов. Слежу также и за Овечкиным. Верю, что он побьет рекорд Гретцки уже в этом сезоне, он хорошо идет по сезону», — сказал Жирков.

Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Гретцки, в активе которого 894 шайбы. Овечкин за всю карьеру забросил 863 шайбы, он отстает от Гретцки на 31 гол. Всего в 14 матчах сезона Овечкин забросил десять шайб и отдал девять результативных передач.

В ночь на 14 ноября «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:4 (ОТ) проиграл »Торонто Мэйпл Лифс». Овечкин не отметился заброшенными шайбами, но отдал результативную передачу.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Колорадо Эвеланш». Встреча состоится 16 ноября. Команды выйдут на лед в 5.00 по московскому времени.

Ранее Овечкин обратился к российскому хоккеисту «Питтсбурга».

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