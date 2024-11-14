Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назван российский вратарь, который может уехать в европейский клуб

Экс-футболист Габулов: следующим за Сафоновым в Европу уедет Агкацев

close
Александр Вильф/РИА Новости

Знаменитый в прошлом отечественный голкипер Владимир Габулов, выступавший в том числе за московские ЦСКА и «Динамо», а также за сборную России назвал следующего отечественного голкипера, который вслед за Матвеем Сафоновым может отправиться играть в европейский чемпионат.

«Кто следующий из российских вратарей, после Сафонова, может перейти в топовый европейский клуб? Не думаю, что это будет Максименко. Я бы назвал Агкацева. По стабильности, потенциалу и своему возрасту он сейчас один из сильнейших голкиперов России. Ему главное продолжать работать в том же духе и стараться продолжать также влиять на результаты команды, как он это делает сейчас»,— приводит слова Габулова Legalbet.

Специалист считает, что Агкацев серьезно влияет на результаты «Краснодара», что является главным качеством вратаря, необходимым на топ-уровне. Именно этот момент отличает его от выступающего в московском «Спартаке» Александра Максименко. Габулов не был удивлен тем, как Агкацев заменил проданного во французский «Пари Сен-Жермен» за 20 млн евро Сафонова.

В текущем сезоне Акгкацев в 18-ти матчах пропустил 11 мячей, столько же раз отыграв на «ноль». «Краснодар» лидирует после первого круга в Российской премьер-лиге с 37 очками за 15 встреч.

Ранее тренер «Локомотива» заткнул уши, когда ему рассказали про интервью Артема Дзюбы.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами