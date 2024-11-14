Игрокам «Спартака» подарили iPhone за отказ от некурительного табака

Учредитель костромского «Спартака» Дмитрий Хотимский подарил двум футболистам, которые перестали употреблять некурительный табак, iPhone 16 Pro Max. Об этом сообщила заместитель генерального директора по развитию команды Елена Трошкина. Ее слова приводит Sport24.

«Мы надеемся, что последний iPhone их смотивирует, но все-таки есть надежда, что главная мотивация — общее здоровье и зубов, которые стоят очень дорого. Поглядим и посмотрим, что будет дальше, но пока только два человека в нашем клубе смогли с этим справиться», — сказала Трошкина.

О том, что отказавшимся от табака игрокам подарят телефоны, стало известно 1 октября. Игроки команды уже на протяжении двух лет не могут избавиться от этой привычки, а Хотимский признался, что более половины футболистов не проходят проверку на полиграфе, отвечая на вопрос об употреблении этого табака.

Чтобы решить проблему, Хотимский предложил радикальное решение: любой игрок, который сможет отказаться от табака и сдаст отрицательный тест на никотин, получит новейший iPhone.

Костромской «Спартак» выступает в дивизионе А Второй лиги в «Золотой группе». Команда идет на втором месте в турнирной таблице, набрав 29 очков за 17 игр.

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