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«У многих есть свои дела»: в Брунее рассказали, почему на игру с Россией приехала молодежь

Некоторые игроки Брунея не приехали на игру с Россией из-за своих дел

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Максим Богодвид/РИА Новости

Руководитель отдела соревнований Ассоциации футбола Брунея Эммиелия Картиена рассказала, что на игру против России приехали футболисты молодежной команды из-за того, что у некоторых футболистов основного состава есть свои дела, передает Sport24.

«Почему не смогли приехать футболисты основного состава? У игроков выходные, у многих есть свои дела. Ранее наша ассоциация заявляла, что некоторые футболисты пропустят матч по семейным обстоятельствам», — сказала Картиена.

15 ноября сборная Брунея на стадионе «Краснодар» сыграет товарищеский матч с командой России. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

Также в ноябрьской паузе россиянам предстоит еще одна встреча — 19-го числа подопечные Валерия Карпина сразятся с командой Сирии.

В рамках октябрьского сбора сборная России должна была провести игру с командой Пакистана. Медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал сообщил, что в Россию может приехать неофициальная футбольная сборная страны. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что разочарован поведением команды Пакистана. Таким образом, в октябре российская команда не провела ни одного матча.

Ранее стало известно, каким составом Бруней сыграет против России.

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