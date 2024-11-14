Экс-футболист «Спартака» рассказал, унижает ли себя сборная России игрой с Брунеем

Экс-защитник московского «Спартака» Дмитрий Хлестов заявил, что национальная команда России не унижает себя, играя с национальной командой Брунея, передает «Чемпионат».

«Не считаю, что матчем с Брунеем мы унижаем себя. Соперника нашли — надо играть. Не помню, с Люксембургом или Лихтенштейном мы еле-еле выиграли. Попробуй на них настроиться», — сказал Хлестов.

15 ноября сборная Брунея на стадионе «Краснодар» сыграет товарищеский матч с командой России. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

Также в ноябрьской паузе россиянам предстоит еще одна встреча — 19-го числа подопечные Валерия Карпина сразятся с командой Сирии.

В рамках октябрьского сбора сборная России должна была провести игру с командой Пакистана. Медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал сообщил, что в Россию может приехать неофициальная футбольная сборная страны. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что разочарован поведением команды Пакистана. Таким образом, в октябре российская команда не провела ни одного матча.

Ранее президент Футбольной ассоциации Брунея рассказал, что Российский футбольный союз (РФС) полностью оплатил//www.gazeta.ru/sport/news/2024/11/14/24381823.shtml поездку сборной Брунея на товарищеский матч.