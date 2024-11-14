Глава футбола Брунея: РФС полностью оплатил нашу поездку в Россию

Президент Футбольной ассоциации Брунея Фейсал Юсофф рассказал, что Российский футбольный союз (РФС) полностью оплатил поездку сборной Брунея на товарищеский матч, который пройдет 15 ноября в Краснодаре, передает «Матч ТВ».

«РФС оплатил нам вообще все, мы не потратили ни доллара. И, конечно, мы договорились об оплате нашего матча. Не понимаю, почему я должен это скрывать», — сказал Юсофф.

15 ноября сборная Брунея на стадионе «Краснодар» сыграет товарищеский матч с командой России. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

Также в ноябрьской паузе россиянам предстоит еще одна встреча — 19-го числа подопечные Валерия Карпина сразятся с командой Сирии.

В рамках октябрьского сбора сборная России должна была провести игру с командой Пакистана. Медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал сообщил, что в Россию может приехать неофициальная футбольная сборная страны. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что разочарован поведением команды Пакистана. Таким образом, в октябре российская команда не провела ни одного матча.

Ранее стал известен еще один соперник сборной Брунея.