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Экс-сотрудник «Спартака» объяснил, в чем не прав Дзюба

Первак заявил, что Галактионов имел право не ставить Дзюбу в состав «Локомотива»

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший гендиректор московского «Спартака» Юрий Первак в интервью Legalbet заявил, что слова нападающего «Акрона» Артема Дзюбы о главном тренере московского «Локомотива» Михаила Галактионова в данный момент не имеют никакого смысла.

В интервью «Матч ТВ» от 12 ноября 36-летний форвард назвал Галактионова «трусливеньким, слабоватым и мнительным».

«Это было право Галактионова заменять или не выпускать Дзюбу, потому что главный тренер решает и отвечает за результат. Сейчас мы видим, что с приходом Галактионова «Локомотив» только улучшает результаты», — заявил Первак.

Дзюба — воспитанник московского «Спартака». За основную команду он дебютировал в 2006 году и играл в ней до 2015 года, при этом уходя в аренду в «Томь» и «Ростов». С 2015 по 2022 год Дзюба выступал в петербургском «Зените», следом свободным агентом подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор», однако не закрепился в команде, расторг соглашение и в 2023 году стал игроком «Локомотива».

Дзюба после ухода из «Локомотива» подписал в статусе свободного агента контракт с тольяттинским «Акроном» сроком до лета 2025 года. В текущем сезоне он успел провести семь матчей в чемпионате и Кубке России, отметившись в них двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Ранее Дзюбу назвали глупым ребенком.

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