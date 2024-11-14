В «Ростове» одним словом обозначили выступление в первом круге РПЛ

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян после матча 15-го тура чемпионата России по футболу против «Химок» в интервью Legalbet заявил, что недоволен тем, как команда прошла первый круг.

«Конечно же, плохо. Я со своими партнерами по команде каждый день работаю и вижу, какого уровня футболисты у нас собраны. Поэтому мне кажется, что мы должны быть выше в таблице», — заявил Байрамян.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ростов Арена», завершилась со счетом 3:1. Первый гол в этом матче забил 21-летний игрок «Ростова» Иван Комаров уже на 6-й минуте. Во втором тайме хозяева отличились еще дважды — Максим Осипенко забил с пенальти на 66-й минуте, а на 75-й Комаров оформил дубль. В конце встречи свою 11-метровую попытку реализовал игрок «Химок» Резиуан Мирзов на 87-й минуте.

В турнирной таблице национального первенства «Ростов» занимает восьмую позицию, набрав 17 очков. В следующем туре РПЛ «Ростов» сразится с московским ЦСКА. Игра состоится 23 ноября, стартовый свисток прозвучит в 14:15 по московскому времени.

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