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«Динамо» обыграло «Спартак» в матче памяти Федора Черенкова

«Динамо» обыграло «Спартак» со счетом 2:1 в матче памяти Федора Черенкова

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Легенды «Динамо» обыграли «Спартак» в матче памяти Федора Черенкова.

Встреча завершилась со счетом 2:1. Спартаковцы забили первыми — отличился Роман Павлюченко на 15-й минуте. Динамовцы сравняли счет на 25-й минуте усилиями Александра Сапеты, а на 72-й минуте победу легендам «бело-голубых» принес Юрий Жирков.

Встреча состоялась 13 ноября на домашнем стадионе «красно-белых» — «Лукойл Арене». Тренерский штаб легенд «Спартака» возглавлял Олег Романцев, а у «Динамо» выступали Валерий Газзаев и Юрий Семин.

Черенков родился 25 июля 1959 года в Москве. Он провел 15 сезонов за «Спартак» в период с 1978 по 1993 годы и установил рекорд клуба по количеству сыгранных матчей — 515 матчей. В составе красно-белых он три раза выиграл чемпионат СССР, чемпионат России и Кубок России.

Памяти Федора Черенкова был снят фильм «Федя. Народный футболист», который вышел в прокат в России 31 октября 2024 года.

Ранее экс-футболист Юрий Гаврилов сравнил его с картинами «Движение вверх» и «Легенда № 17».

Ранее бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили назвал ограниченность состава «Ростова» причиной неудач клуба в завершающей части Российской премьер-лиги (РПЛ).

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