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«Живу как собака»: уехавшая в Лондон сноубордистка рассказала о жизни за границей

Сноубордистка Заварзина: живу в Лондоне реально как собака

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РИА Новости

Российская сноубордистка Алена Заварзина рассказала о депрессии из-за жизни в Лондоне. Ее слова приводит Sports.ru.

«В последнее время, особенно с 2022 года, живу реально как собака», — заявила Заварзина.

В 2019 году спортсменка уехала учиться в Лондон на дизайнера. По ее словам, у нее началась депрессия из-за трудностей с поиском постоянной работы и роста цен. Заварзина живет «буквально от зарплаты до зарплаты», работает фрилансером в трех разных местах, а ее накопления заблокированы из-за санкций.

«На месяц жизни нужно ₽343 тыс. Это не жируя. Не на одном курином бульоне, как я могу, а иногда все-таки ходить в кафе или в кино, заказывать еду, оплачивать подписки, купить футболку или еще какую-то фигню», — добавила она.

Заварзина завершила карьеру в 2018 году. На Олимпиаде-2014 в Сочи она стала бронзовым призером в параллельном гигантском слаломе. Бывший муж Заварзиной Вик Уайлд — двукратный чемпион Игр в Сочи.

Ранее олимпийский чемпион рассказал о счастливых грязных носках на Играх в Сочи.

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