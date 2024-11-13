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«Может, они трубочисты?» бывший тренер ЦСКА об иностранцах в РПЛ

Экс-наставник ЦСКА Газзаев сравнил иностранных тренеров с трубочистами

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Владимир Трефилов/РИА Новости

Заслуженный тренер России Валерий Газзаев заявил, что сейчас нет смысла приглашать в Российскую премьер-лигу (РПЛ) иностранных специалистов, которые не востребованы в своих странах, передает «РБ Спорт».

«А приглашают кого? Тех, кого мы вообще не знаем — тренеры они или трубочисты?» — сказал Газзаев.

Также Газзаев заявил, что у молодых российских тренеров появится результат, если им дать время.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

С тех пор сборная и клубы проводили только товарищеские матчи с иностранными командами.

Ранее сообщалось, что трехкратный чемпион Азии готов сыграть со сборной России по футболу.

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