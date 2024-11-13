Российский хоккеист повторил достижение Гретцки

Российский хоккеист Артемий Панарин повторил достижение легендарного канадца Уэйна Гретцки, став пятым хоккеистом в истории «Рейнджерс», который начал пятый сезон с восьмью подряд домашними результативными матчами.

Ранее это удавалось Брайану Личу (7), Марку Мессье (6), Уэйну Гретцки (5) и Энди Батгейту (5).

В ночь на 13 ноября «Рейнджерс» уступил «Виннипегу» со счетом 3:6. Панарин стал автором одной результативной передачи. В текущем сезоне Панарин провел 14 матчей, забросил десять шайб и отдал 12 результативных передач.

В турнирной таблице Восточной конференции «Рейнджерс» занимает шестое место, набрав 19 очков. На первом месте идет «Нью-Джерси», имея в активе 24 балла, второе место занимает «Флорида» с 23 баллами, замыкает тройку сильнейших «Каролина» с 22 баллами. На четвертой строчке располагается «Вашингтон», за который играет россиянин Александр Овечкин, набрав 20 баллов.

В следующем матче «Рейнджерс» сыграет с «Сан-Хосе». Стартовое вбрасывание состоится 15 ноября в 3.00 по московскому времени.

Ранее в России рассказали, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки.