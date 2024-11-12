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«Все возможно»: футболист сборной России высказался о матче с Брунеем

Футболист Садулаев о матче с Брунеем: надо стараться забить как можно больше

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Футболист сборной России Лечи Садулаев не исключил, что россияне в товарищеском матче с Брунеем одержат самую крупную победу в истории национальной команды, передает Sport24.

«Возможно ли, что сборная России одержит самую крупную победу своей истории? Все возможно. Надо стараться забить как можно больше», — сказал Садулаев.

Самую крупную победу в своей истории сборная России одержала 8 июня 2019 года, обыграв со счетом 9:0 Сан-Марино.

15 ноября сборная России сыграет товарищеский матч с Брунеем. 19 ноября россияне сразятся с командой Сирии.

В рамках октябрьского сбора команда России должна была провести игру со сборной Пакистана. Медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал сообщил, что в Россию может приехать неофициальная футбольная сборная страны. Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что разочарован поведением команды Пакистана. Таким образом, в октябре российская команда не провела ни одного матча.

Ранее Валерий Карпин назвал задачу сборной России на матч с Брунеем.

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