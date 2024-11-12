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Карпин назвал задачу сборной России на матч с Брунеем

Тренер Карпин о матче с Брунеем: должны не пропустить и забить как можно больше

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что сборная России должна забить как можно больше в матче с Брунеем, передает Sport24.

«У нас всегда задача — не пропустить и забить как можно больше. Но никто не сказал цифру «10:0». Как можно больше! Пять, значит, пять», — сказал Карпин.

15 ноября сборная России сыграет товарищеский матч с Брунеем. 19 ноября россияне сразятся с командой Сирии.

В рамках октябрьского сбора команда России должна была провести игру со сборной Пакистана. Медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал сообщил, что в Россию может приехать неофициальная футбольная сборная страны. Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что разочарован поведением команды Пакистана. Таким образом, в октябре российская команда не провела ни одного матча.

Ранее боливийский футболист предложил провести товарищеский матч со сборной России.

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