Карпин назвал задачу сборной России на матч с Брунеем

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что сборная России должна забить как можно больше в матче с Брунеем, передает Sport24.

«У нас всегда задача — не пропустить и забить как можно больше. Но никто не сказал цифру «10:0». Как можно больше! Пять, значит, пять», — сказал Карпин.

15 ноября сборная России сыграет товарищеский матч с Брунеем. 19 ноября россияне сразятся с командой Сирии.

В рамках октябрьского сбора команда России должна была провести игру со сборной Пакистана. Медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал сообщил, что в Россию может приехать неофициальная футбольная сборная страны. Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что разочарован поведением команды Пакистана. Таким образом, в октябре российская команда не провела ни одного матча.

Ранее боливийский футболист предложил провести товарищеский матч со сборной России.