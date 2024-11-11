Боливийский футболист предложил провести товарищеский матч со сборной России

Сборная Боливии могла бы стать хорошим соперником по товарищескому матчу для сборной России. Такое предположение в комментарии порталу Legalbet сделал боливийский защитник тольяттинского «Акрона» Роберто Фернандес.

«Думаю, идея провести товарищеский матч между сборными России и Боливии была бы отличной. Можно было бы провести один матч в России, а другой в Боливии. Но на сегодняшний день трудно сказать, кто победил бы в этом матче. Я действительно не знаю. Если бы матч проходил в Боливии, то сборной России пришлось бы играть на высокогорье. А это все-таки достаточно трудные условия для тех, кто к такому не привык», — сказал Фернандес.

15 ноября сборная России сыграет товарищеский матч с Брунеем. 19 ноября россияне сразятся с командой Сирии.

В рамках октябрьского сбора команда России должна была провести игру со сборной Пакистана. Медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал сообщил, что в Россию может приехать неофициальная футбольная сборная страны. Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что разочарован поведением команды Пакистана. Таким образом, в октябре российская команда не провела ни одного матча.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее стало известно, что Баринов не сыграет с Брунеем и Сирией по семейным обстоятельствам.