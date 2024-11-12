Карпин ответил Дзюбе: сборная существует не для того, чтобы бить рекорды

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о том, почему форвард тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба не получил вызов в национальную команду на матчи с Брунеем и Сирией, передает Sport24.

«Слышал, что есть желание забить гол и рекорд побить. Не думаю, что сборная существует для того, чтобы кто-то рекорды какие-то ставил», — сказал Карпин.

Дзюба в составе сборной России — участник чемпионатов Европы 2016 и 2020 годов и чемпионата мира 2018 года. Вызовы в национальную команду он перестал получать с 2021 года, когда на место главного тренера сборной пришел Валерий Карпин, с которым у него был давний конфликт. Дзюба делит с Александром Кержаковым первое место по количеству голов за сборную России — оба забили по 30 мячей.

15 ноября сборная России сыграет товарищеский матч с Брунеем. 19 ноября россияне сразятся с командой Сирии.

Ранее Дзюба раскритиковал российских футбольных комментаторов.