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Чемпион «Больших шлемов» назвал причины срывов Медведева

Экс-теннисист Ольховский: у Медведева накопилась усталость к концу сезона

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Andy Wong/AP

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист Андрей Ольховский, победитель 20 турниров АТР и экс шестая ракетка мира в парном разряде, а также двукратный финалист турниров «Большого шлема» в паре и их двукратный победитель в миксте, в комментарии для «Газеты.Ru» оценил, насколько на эмоциональное состояние Даниила Медведева повлияли поражения от итальянца Яника Синнера и испанца Карлоса Алькараса по ходу текущего сезона.

«Не думаю, что это повлияло. Это усталость к концу сезона накопилась – перелеты, игры. Не думаю, что какие-то конкретные матчи повлияли, а это именно усталость в целом», — считает Ольховский.

Медведев уступил в матче первого тура Итогового турнира года АТР американцу Тейлору Фритцу – 4:6, 3:6. По ходу встречи россиянин позволял себе эмоциональные реакции и даже вызывающее поведение, из-за чего сначала получил предупреждение, а затем штраф на одно очко. Во втором туре турнира в Турине Медведев встретится с австралийцем Алексом Де Минором, а в заключительном матче группового этапа сразится с итальянцем Янником Синнером, первой ракеткой мира.

Ранее поведение Медведева на Итоговом турнире назвали смешным.

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