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Чемпион «Большого шлема» оценил шансы Медведева в матче с Де Минором

Экс-теннисист Ольховский: неизвестно, как Медведев поведет себя в матче

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Annegret Hilse/Reuters

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист, двукратный финалист турниров «Большого шлема» в парном разряде и их двукратный победитель в миксте Андрей Ольховский, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о шансах Даниила Медведева в матче второго тура Итогового турнира АТР против австралийца Алекса Де Минора.

«Тяжело, когда ты уже на отдыхе, а тебя заставляют играть. Здесь вроде бы ты и хочешь, а вроде бы мячи, которые ты проигрываешь, вселяют раздражение. Вроде бы игра есть, но не хватает чуть-чуть, чтобы выйти на максимум и выиграть решающее очко. Здесь очень тонкая грань, поэтому очень трудно сказать, как Медведев себя поведет в этом матче», — считает Ольховский.

Медведев в матче первого тура против американца Тэйлора Фритца потерпел поражение в двух партиях – 4:6, 3:6. Первую Медведев проиграл, отдав свою подачу в десятом гейме, после чего стал эмоционально реагировать на происходящее на корте, сломал ракетку, получил предупреждение от арбитра, а потом был и оштрафован на очко. Во втором туре он встретится с Де Минором, уступившим в первом матче итальянцу Яннику Синнеру – 3:6, 4:6.

Ранее поведение Медведева на Итоговом турнире назвали смешным.

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