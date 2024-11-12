Двум игрокам российских клубов отказали в визе перед игрой сборной в Ирландии

Футболист калининградской «Балтики» Виталий Лисакович сообщил, что не сможет помочь сборной Белоруссии в матче Лиги наций против команды Северной Ирландии из-за того, что ему отказали в британской визе. Его слова приводит sport5.by.

Также отказ в визе получили выступающий за екатеринбургский «Урал» Валерий Бочеров и полузащитник гродненского «Немана» Павел Савицкий.

«Три дня я поработаю и потом отправляюсь с ребятами, у которых также нет визы, в Болгарию. Будем болеть за команду. Все видят таблицу, нужно брать шесть очков в этих матчах. Не дали визу, что я здесь могу сделать? Всем ребятам дали, кроме нас троих. Бывает», — заявил Лисакович.

Игра между сборными Белоруссии и Северной Ирландии состоится в Белфасте 15 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

Сборная Белоруссии и белорусские клубы после начала специальной военной операции России на Украине не были отстранены от международных турниров под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций и Международной федерации футбола (ФИФА), однако национальная команда проводит домашние матчи вне пределов страны.

Белорусская сборная выступает в Лиге наций. 15 октября в рамках группового этапа турнира сборная провела матч против Люксембурга, который завершился со счетом 1:1, в Венгрии.

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