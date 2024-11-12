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«Было время все обдумать»: 19-летний россиянин о пропуске двух матчей НХЛ

Мичков забил гол в первом матче после возвращения и принес «Филадельфии» победу

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ФХР

19-летний российский хоккеист «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков, пропустивший два матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по решению тренера, заявил, что за это время все обдумал. Его слова приводит официальный сайт Лиги.

«После двух пропущенных игр у меня было много энергии, я чувствую себя очень хорошо. Было приятно посмотреть две игры со стороны, и хорошо, что у меня было время отдохнуть и все обдумать», — заявил Мичков.

Хоккеист вернулся в состав команды на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс». Команды не смогли определить победителя в основное время и в овертайме, исход противостояния решался в серии послематчевых буллитов, где Мичков нанес победный бросок. Также на его счету заброшенная шайба в основное время и результативная передача.

Мичков был признан первой звездой завершившегося поединка, а также стал третьей звездой всего игрового дня в Национальной хоккейной лиге. Он уступил только форварду «Даллас Старз» Мэйсону Марчменту, на счету которого гол и четыре передачи в победной выездной игре против «Питтсбург Пингвинз», и нападающему «Монреаль Канадиенс» Нику Сузуки, который набрал четыре очка в матче с «Баффало Сэйрбз».

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