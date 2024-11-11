РФС и УЕФА обсудили будущее российских клубов

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков встретился с главой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александером Чеферином. Об этом пишет журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Дюков был приглашен на празднование 90-летия Кипрской федерации футбола. Он встретился с Чеферином, главами других федераций, а также с директором европейских конфедераций-членов Международной федерации футбола (ФИФА) Эльханом Мамедовым.

В неформальной обстановке стороны обсудили перспективы сборной России и российских клубов на международной арене.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

С тех пор сборная и клубы проводили только товарищеские матчи с иностранными командами.

Ранее хорватский футболист заявил, что российские клубы заслужили возвращение в еврокубки.