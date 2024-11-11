«Не будем забегать вперед»: агент Овечкина о его игре в НХЛ

Агент Глеб Чистяков, представляющий интересы российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, кратко оценил старт сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) для игрока и призвал не забегать вперед. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Пока на отлично все идет! И команда, и Саша хорошо подготовились к сезону и выдали отличный старт. Будем смотреть дальше. Не будем слишком забегать вперед!» — заявил он.

В ночь на 10 ноября «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сент-Луис Блюз» со счетом 8:1. Овечкин в этом матче оформил дубль и был признан первой звездой поединка.

Российский хоккеист продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, в активе которого 894 шайбы. Овечкин за всю карьеру забросил 863 шайбы, он отстает от Гретцки на 31 гол. Благодаря оформленному дублю он вышел на второе место в списке лучших снайперов текущего сезона. Всего в 14 матчах сезона Овечкин забросил десять шайб и отдал восемь результативных передач.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» сыграет против «Торонто Мэйпл Лифс», матч состоится 14 ноября. Стартовая сирена прозвучит в 03:30 по московскому времени.

Ранее олимпийский чемпион рассказал, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки.