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Капризов назвал причины успешного старта сезона

Капризов об удачном старте сезона: просто стараюсь играть в хоккей

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USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов заявил, что не знает, почему ему так хорошо удается играть на старте сезона. Его слова приводит пресс-служба клуба.

«Не знаю почему, но этот сезон начался немного лучше. Я просто стараюсь играть в хоккей. Наслаждаюсь каждым днем, выхожу на лед и веселюсь. В раздевалке все улыбаются и шутят — приятно играть, когда в команде такая атмосфера», — заявил Капризов.

На счету российского нападающего в нынешнем сезоне НХЛ 28 (9+19) баллов, которые он набрал в 15 поединках. В гонке бомбардиров его опережает лишь канадец Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш», на его счету 29 баллов (7+22).

11 ноября Капризов записал на свой счет очередное очко, отдав результативную передачу, однако «Миннесота» уступила «Чикаго» в овертайме со счетом 1:2.

«Уайлд» набрали 23 очка за 15 матчей и занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ.

Ранее Капризову до крови разбили лицо в матче НХЛ.

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