Капризов назвал причины успешного старта сезона

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов заявил, что не знает, почему ему так хорошо удается играть на старте сезона. Его слова приводит пресс-служба клуба.

«Не знаю почему, но этот сезон начался немного лучше. Я просто стараюсь играть в хоккей. Наслаждаюсь каждым днем, выхожу на лед и веселюсь. В раздевалке все улыбаются и шутят — приятно играть, когда в команде такая атмосфера», — заявил Капризов.

На счету российского нападающего в нынешнем сезоне НХЛ 28 (9+19) баллов, которые он набрал в 15 поединках. В гонке бомбардиров его опережает лишь канадец Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш», на его счету 29 баллов (7+22).

11 ноября Капризов записал на свой счет очередное очко, отдав результативную передачу, однако «Миннесота» уступила «Чикаго» в овертайме со счетом 1:2.

«Уайлд» набрали 23 очка за 15 матчей и занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ.

Ранее Капризову до крови разбили лицо в матче НХЛ.