В «Спартаке» шокированы дисквалификацией футболиста команды за драку в игре с ЦСКА

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович заявил, что в клубе шокированы дисквалификацией футболиста Руслана Литвинова за драку в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного ЦСКА, передает «Матч ТВ».

«Какое тут может быть мое персональное мнение? Тут все и так видно. Сказать, что мы шокированы или удивлены – это ничего не сказать», — сказал Станкович.

Встреча прошла 2 ноября. Инцидент произошел на 57-й минуте поединка. В ходе конфликта Литвинов толкнул Виллиана Рошу рукой в лицо, игрок ЦСКА в ответ попытался ударить Литвинова, задев Срджана Бабича. И Литвинов, и Роша получили прямые красные карточки.

Также Роша после удаления, уходя с футбольного поля, схватил резервного судью за руку и ударил по бутылке с водой в сторону тоннеля.

Роша был дисквалифицирован на три матча, Литвинов — на два.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Спартака».

Ранее бывший футболист заявил, что игрок ЦСКА не должен был получить три матча дисквалификации.