Крылья Советов

'90+5

Финальный свисток! ЦСКА одержал непростую победу над «Крыльями Советов» в гостях со счетом 2:1. Голами в составе ЦСКА отличились защитники Игорь Дивеев и Данил Круговой, причем оба забили головой после навесов.

За «Крылья» забил полузащитник Игорь Дмитриев, которому помог рикошет от ноги Дивеева: это дезориентировало Игоря Акинфеева.

Стоит отметить, что Акинфеев провел великолепную игру и несколько раз спас ЦСКА от верного гола. «Крылья» играли в атаке достаточно остро, но смогли пробить опытного вратаря только один раз — из-за случайного рикошета.

Благодаря этой победе ЦСКА набрал 27 очков и продолжил погоню за лидерами, а «Крылья» остались с 12-ю баллами — почти в зоне стыковых матчей.