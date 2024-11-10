Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Спорт

Акинфеев зажег, ЦСКА вырвал победу над «Крыльями» на последних минутах

ЦСКА обыграл «Крылья Советов» благодаря голам Дивеева и Кругового

close
Владимир Астапкович/РИА Новости
В матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский ЦСКА обыграл в Самаре «Крылья Советов». Игорь Акинфеев несколько раз спас армейцев от верного гола. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига. 15-й тур
Окончен
10 ноября 13:00
Крылья Советов
Самара, Россия
60' Дмитриев
1 : 2
ЦСКА
Москва, Россия
45' Дивеев
84' Круговой
Стадион «Солидарность Арена (Самара Арена)», Самара, Россия
1-й тайм

35' Олейников

18' Койта

45' Мендес

45' Дивеев

2-й тайм

60' Дмитриев

84' Круговой

90' Гальдамес

Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'90+5

Финальный свисток! ЦСКА одержал непростую победу над «Крыльями Советов» в гостях со счетом 2:1. Голами в составе ЦСКА отличились защитники Игорь Дивеев и Данил Круговой, причем оба забили головой после навесов.

За «Крылья» забил полузащитник Игорь Дмитриев, которому помог рикошет от ноги Дивеева: это дезориентировало Игоря Акинфеева.

Стоит отметить, что Акинфеев провел великолепную игру и несколько раз спас ЦСКА от верного гола. «Крылья» играли в атаке достаточно остро, но смогли пробить опытного вратаря только один раз — из-за случайного рикошета.

Благодаря этой победе ЦСКА набрал 27 очков и продолжил погоню за лидерами, а «Крылья» остались с 12-ю баллами — почти в зоне стыковых матчей.

'90+2

Сергеев пробил с линии штрафной, но получилось над перекладиной!

'90

Арбитр компенсировал пять минут.

'88

«Крылья» потеряли игровой запал после пропущенного мяча. А ведь так ярко атаковали до этого!

'86

VAR проверил на всякий случай забитый мяч ЦСКА, поскольку в ходе голевой атаки дважды упали игроки «Крыльев», но пришел к выводу, что нарушений правил не было.

'84

ГООООЛ!!! Не забиваешь ты — забивают тебе! «Крылья» пропустили от Кругового — 1:2!

Армейцы отобрали мяч на чужой половине поля. В итоге Бистрович навесил во вратарскую, и Круговой пробил головой в дальнюю «девятку».

'84

Моментище! «Крылья» дважды били в упор из пределов вратарской, но оба раза — прямо в Акинфеева!

'83

Замена в составе ЦСКА: полузащитник Кристиян Бистрович вышел вместо Пьянича.

'81

Ежов прострелил в штрафную ЦСКА, но никого из партнеров там не оказалось.

'79

Скорости замедлились, словно обе команды устраивает счет 1:1.

'77

Замена в составе ЦСКА: 19-летний нападающий Кирилл Глебов вышел вместо Гуарирапы.

'75

Тройная замена в составе «Крыльев»: нападающие Гарре и Шитов, а также полузащитник Иванисеня вышли вместо Рассказова, Олейникова и Дмитриева.

'73

Бейл подал с углового на Солдатенкова, но тот не сумел пробить.

'72

«Крылья» заработали угловой.

'70

Момент! Печенин мощно пробил с линии штрафной, но попал в перекладину! «Крылья» давят.

'68

Замена в составе ЦСКА: Данил Круговой вышел вместо Гаича.

'67

Гаич упал и долго не может подняться, хотя фола арбитр не зафиксировал.

'65

Пьянич отдал пас на линию штрафной, откуда Файзуллаев нанес удар в створ, но Ломаев поймал мяч!

'63

Ежов нанес еще один удар из пределов штрафной, но не попал в створ! «Крылья» воодушевились после забитого мяча.

'60

ГООООЛ!!! 20-летний полузащитник Игорь Дмитриев все-таки добился своего и забил первый мяч за «Крылья» — 1:1!

Он пробил из пределов штрафной, и мяч рикошетом от ноги Дивеева перелетел через Акинфеева, который заранее растянулся на земле.

'57

Моментище! «Крылья» были обязаны сравнивать счет!

Дмитриев пробил из центра штрафной ЦСКА, но Акинфеев припал к земле и отбил мяч перед собой. Самарцы пытались сыграть на добивании, но и здесь Акинфеев спас от удара в упор!

'54

Келлвен навесил в штрафную «Крыльев», но там не оказалось партнеров по команде.

'52

Файзуллаев нанес удар в створ, но слишком слабо. Ломаев без проблем справился.

'50

«Крылья» разогнали очередную атаку, но Ежов оказался в офсайде, и игру пришлось остановить.

'48

Печенин прострелил в центр штрафной ЦСКА с левого фланга, и Сергеев попытался пробить, но не сумел обработать мяч!

'47

В составе ЦСКА произошла двойная замена: нападающий Тамерлан Мусаев и полузащитник Саша Зделар вышли вместо Койта и Кисляка.

'46

Второй тайм начался!

'45+5

Первый тайм завершен!

'45+4

ГОООЛ!!! ЦСКА забил в раздевалку с углового — 1:0! Файзуллаев подал во вратарскую, где Дивеев точно пробил головой в угол ворот!

'45+4

Опасно! Кисляк мощно пробил с линии штрафной и попал под самую перекладину, но Ломаев в прыжке перевел на угловой!

'45+3

Пьянич подал в штрафную «Крыльев» на Дивеева, тот сделал скидку головой на Мойзеса, а бразилец мягко отправил мяч в руки Ломаеву.

'45

Арбитр компенсировал три минуты. Тем временем полузащитник «Крыльев» Виктор Мендес получил желтую карточку за жесткий подкат в ноги Кисляку.

'43

Дмитриев нанес дальний удар по воротам ЦСКА, но не попал в створ.

'41

Олейников пробил с линии штрафной, но попал в защитника ЦСКА! В итоге мяч взмыл в воздух и приземлился в руки Акинфееву.

'39

ЦСКА забил гол, но сделал это из офсайда! Мяч долго метался по штрафной «Крыльев» и наконец достался Секу Койта, который аккуратно покатил его в угол ворот. Однако затем выяснилось, что Койта находился в положении «вне игры».

'37

ЦСКА заработал угловой. В борьбе за мяч Файзуллаев случайно попал лбом в затылок Ежову. Матч приостановлен.

'35

Нападающий «Крыльев» Олейников получил желтую карточку за фол.

'33

Гол «Крыльев» отменили из-за офсайда! VAR проверил эпизод и обнаружил небольшой офсайд у Сергеева.

'31

ГООООЛ!!! «Крылья» вышли вперед благодаря голу Ивана Сергеева — 1:0!

Файзуллаев ошибся в передаче и подарил мяч сопернику. В итоге «Крылья» унеслись в контратаку, и Сергеев забил из пределов вратарской — замкнул прострел с левого фланга.

'29

«Крылья» ответили своей опасной атакой! Ежов подал в штрафную, и мяч рикошетом от Гаича попал в штангу! После этого армейцы судорожно вынесли мяч.

'28

Горячо! Файзуллаев прострелил в штрафную «Крыльев» с левого фланга, и Гуарипапа пробил по воротам, но чуть-чуть не попал в створ!

'26

Опасно! Келлвен внезапно прорвался в штрафную «Крыльев» и пробил низом в ближний угол, но Ломаев спас!

'25

Печенин подал с углового на дальнюю штангу, но там оказались только соперники.

'23

Момент! Олейников подал в штрафную ЦСКА, где Печенин от всей души зарядил по мячу, но попал в Келлвена. Мяч ушел на угловой.

'21

Гуарипапа пробил головой из пределов штрафной «Крыльев», но не попал в створ.

'19

И еще один угловой для ЦСКА! Тем временем нападающий армейцев Секу Койта получил желтую карточку за то, что наступил на голеностоп Бейлу.

'16

ЦСКА заработал второй угловой подряд. Армейцы разыграли мяч, и Пьянич опять навесил в штрафную, откуда Мойзес пробил головой, но неточно.

'15

Пьянич подал с углового на дальнюю штангу, но Ломаев вышел из ворот и забрал мяч в руки.

'14

Армейцы наконец организовали атаку по правому флангу. Файзуллаев подал на дальнюю штангу, но игрок «Крыльев» вынес мяч на угловой.

'13

ЦСКА в эти минуты вообще не выбирается в атаку. «Крылья» продолжают держать красно-синих в их собственной штрафной.

'11

Самарцы продолжают грузить навесы в штрафную ЦСКА, армейцы отбиваются.

'9

«Крылья» заработали угловой. Бейл подал на ближнюю штангу, но там оказался 19-летний полузащитник ЦСКА Кисляк, который вынес мяч.

'7

Разыграли штрафной самарцы, Бейл пробил, очевидно, метя в дальний верхний угол, но мяч свалился у него с ноги и улетел далеко в сторону от ворот.

'5

Лукин сфолил против Сергеева практически на линии своей штрафной — хороший шанс для хозяев.

'3

Матч только начался, но уже было несколько стыков соперников в борьбе за мяч. «Крылья» пытаются контролировать игру и оказывать давление.

'1

Матч начался! Главный судья — Иван Абросимов.

12:57

На данный момент ЦСКА занимает шестое место в таблице РПЛ с 24 очками, а «Крылья» — 12-е место с 12-ю очками.

12:55

Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Лукин, Мойзес, Келлвен, Кисляк, Гаич, Файзуллаев, Пьянич, Гуарирапа, Койта.

12:50

Стартовый состав «Крыльев Советов»: Ломаев, Рассказов, Гапонов, Солдатенков, Бейл, Печенин, Олейников, Ежов, Мендес, Дмитриев, Сергеев.

12:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Матч «Крыльев Советов» и ЦСКА начнется в 13.00 мск.

Картина дня
СМИ: для наступления в Курской области Россия собрала 50 000 солдат, в том числе из КНДР
NYT: Россия собрала 50 тыс. солдат для наступления в Курской области
Трамп позвонил Путину. О чем говорили лидеры США и РФ?
WP: Трамп позвонил Путину после победы на выборах
В России предложили новую меру поддержки участников СВО и их родственников
В Воронежской области предупредили об угрозе атаки беспилотников
Экс-глава Гагаузии призвала спасти экономику Молдавии
Стало известно, может ли доллар достичь 100 рублей к Новому году
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку
Новости и материалы
Россияне назвали главные триггеры, которые мешают отдохнуть в полете
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
Шольц предложил «финляндизировать» Украину
Шольц и Трамп договорились о работе над «возвращением мира» в Европу
Синоптик перечислил регионы ускоренного глобального потепления
В Курской области предупредили об угрозе атаки дронов
Экс-глава Гагаузии назвала способ избавиться от режима Санду
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве
Фигуранты дела об экспорте материалов для создания оружия получили по три года колонии
Педагог предупредила о тревожных признаках выгорания у ребенка
В США Трампу предрекли «дальнейшие сложности»
Мосбиржа нашла решение для стабилизации валютного рынка
В Курчатовском институте рассказали, в каких разработках Россия опередила Запад
В России хотят сократить 10% штатных мест для госслужащих
Стало известно, на сколько подешевеют квартиры в новостройках
В Госдуме предложили сдавать жилье мигрантам только по договору и на один год
Торговые сети получили первое уведомление о снижении отпускных цен на сливочное масло
В Британии рассказали, как правительство США при Трампе еще больше обогатит Маска
Все новости
Исследование показало, что экономике России не хватает миллионов работников
Власти обеспокоены, что вместо инвестиций бизнес копит деньги на депозитах
«У нас сходка, будем устраивать теракт»: в Подмосковье ищут блогерш, пошутивших о нападении на «Крокус»
СК устанавливает личности девушек, пошутивших о новом теракте в «Крокусе»
«Хотел, чтобы его поцеловали перед смертью»: что погубило Игоря Сорина
Солист «Иванушек» Игорь Сорин родился 55 лет назад
«Сильно разволновался»: умер пресс-секретарь певца Shaman
Пресс-секретарь певца Shaman Коробков-Землянский умер в возрасте 40 лет
«Выходишь во двор — и видишь толпы летучих мышей». История россиянки, переехавшей жить в Австралию
Как живут россияне в Мельбурне в 2024 году
Триумф Трампа и первая леди на коленях: 15 главных фото недели
Крупнейшая атака на Московскую область. Утром над российскими регионами сбили 70 БПЛА
Очевидцы сняли последствия падения обломков беспилотников в Подмосковье
Мировой автопром накрыл кризис. Как будут выживать Toyota, Volkswagen, BMW и Nissan
Автоэксперт Кадаков: мировые автогиганты не преодолеют кризис без господдержки
ВСУ атаковали Россию 84 дронами. Военная операция, день 991-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 991-й день
«Африканцы называли детей «Калаш»: почему советский АК-47 стал легендой?
Создатель АК-47 Михаил Калашников родился 105 лет назад
Трамп против «оси агрессоров»: как будущий президент США намерен разделить Россию, Китай, Иран и КНДР
The Hill: Трамп хочет расколоть союз России, Китая, Ирана и Северной Кореи
«Шлем от излучения НАТО»: российские учителя попались на провокацию белорусского пранкера
Пранкер убедил учителей из РФ надеть шапочки из фольги для защиты от НАТО
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами