Крылья Советов

Финальный свисток! ЦСКА одержал непростую победу над «Крыльями Советов» в гостях со счетом 2:1. Голами в составе ЦСКА отличились защитники Игорь Дивеев и Данил Круговой, причем оба забили головой после навесов.
За «Крылья» забил полузащитник Игорь Дмитриев, которому помог рикошет от ноги Дивеева: это дезориентировало Игоря Акинфеева.
Стоит отметить, что Акинфеев провел великолепную игру и несколько раз спас ЦСКА от верного гола. «Крылья» играли в атаке достаточно остро, но смогли пробить опытного вратаря только один раз — из-за случайного рикошета.
Благодаря этой победе ЦСКА набрал 27 очков и продолжил погоню за лидерами, а «Крылья» остались с 12-ю баллами — почти в зоне стыковых матчей.
Сергеев пробил с линии штрафной, но получилось над перекладиной!
Арбитр компенсировал пять минут.
«Крылья» потеряли игровой запал после пропущенного мяча. А ведь так ярко атаковали до этого!
VAR проверил на всякий случай забитый мяч ЦСКА, поскольку в ходе голевой атаки дважды упали игроки «Крыльев», но пришел к выводу, что нарушений правил не было.
ГООООЛ!!! Не забиваешь ты — забивают тебе! «Крылья» пропустили от Кругового — 1:2!
Армейцы отобрали мяч на чужой половине поля. В итоге Бистрович навесил во вратарскую, и Круговой пробил головой в дальнюю «девятку».
Моментище! «Крылья» дважды били в упор из пределов вратарской, но оба раза — прямо в Акинфеева!
Замена в составе ЦСКА: полузащитник Кристиян Бистрович вышел вместо Пьянича.
Ежов прострелил в штрафную ЦСКА, но никого из партнеров там не оказалось.
Скорости замедлились, словно обе команды устраивает счет 1:1.
Замена в составе ЦСКА: 19-летний нападающий Кирилл Глебов вышел вместо Гуарирапы.
Тройная замена в составе «Крыльев»: нападающие Гарре и Шитов, а также полузащитник Иванисеня вышли вместо Рассказова, Олейникова и Дмитриева.
Бейл подал с углового на Солдатенкова, но тот не сумел пробить.
«Крылья» заработали угловой.
Момент! Печенин мощно пробил с линии штрафной, но попал в перекладину! «Крылья» давят.
Замена в составе ЦСКА: Данил Круговой вышел вместо Гаича.
Гаич упал и долго не может подняться, хотя фола арбитр не зафиксировал.
Пьянич отдал пас на линию штрафной, откуда Файзуллаев нанес удар в створ, но Ломаев поймал мяч!
Ежов нанес еще один удар из пределов штрафной, но не попал в створ! «Крылья» воодушевились после забитого мяча.
ГООООЛ!!! 20-летний полузащитник Игорь Дмитриев все-таки добился своего и забил первый мяч за «Крылья» — 1:1!
Он пробил из пределов штрафной, и мяч рикошетом от ноги Дивеева перелетел через Акинфеева, который заранее растянулся на земле.
Моментище! «Крылья» были обязаны сравнивать счет!
Дмитриев пробил из центра штрафной ЦСКА, но Акинфеев припал к земле и отбил мяч перед собой. Самарцы пытались сыграть на добивании, но и здесь Акинфеев спас от удара в упор!
Келлвен навесил в штрафную «Крыльев», но там не оказалось партнеров по команде.
Файзуллаев нанес удар в створ, но слишком слабо. Ломаев без проблем справился.
«Крылья» разогнали очередную атаку, но Ежов оказался в офсайде, и игру пришлось остановить.
Печенин прострелил в центр штрафной ЦСКА с левого фланга, и Сергеев попытался пробить, но не сумел обработать мяч!
В составе ЦСКА произошла двойная замена: нападающий Тамерлан Мусаев и полузащитник Саша Зделар вышли вместо Койта и Кисляка.
Второй тайм начался!
Первый тайм завершен!
ГОООЛ!!! ЦСКА забил в раздевалку с углового — 1:0! Файзуллаев подал во вратарскую, где Дивеев точно пробил головой в угол ворот!
Опасно! Кисляк мощно пробил с линии штрафной и попал под самую перекладину, но Ломаев в прыжке перевел на угловой!
Пьянич подал в штрафную «Крыльев» на Дивеева, тот сделал скидку головой на Мойзеса, а бразилец мягко отправил мяч в руки Ломаеву.
Арбитр компенсировал три минуты. Тем временем полузащитник «Крыльев» Виктор Мендес получил желтую карточку за жесткий подкат в ноги Кисляку.
Дмитриев нанес дальний удар по воротам ЦСКА, но не попал в створ.
Олейников пробил с линии штрафной, но попал в защитника ЦСКА! В итоге мяч взмыл в воздух и приземлился в руки Акинфееву.
ЦСКА забил гол, но сделал это из офсайда! Мяч долго метался по штрафной «Крыльев» и наконец достался Секу Койта, который аккуратно покатил его в угол ворот. Однако затем выяснилось, что Койта находился в положении «вне игры».
ЦСКА заработал угловой. В борьбе за мяч Файзуллаев случайно попал лбом в затылок Ежову. Матч приостановлен.
Нападающий «Крыльев» Олейников получил желтую карточку за фол.
Гол «Крыльев» отменили из-за офсайда! VAR проверил эпизод и обнаружил небольшой офсайд у Сергеева.
ГООООЛ!!! «Крылья» вышли вперед благодаря голу Ивана Сергеева — 1:0!
Файзуллаев ошибся в передаче и подарил мяч сопернику. В итоге «Крылья» унеслись в контратаку, и Сергеев забил из пределов вратарской — замкнул прострел с левого фланга.
«Крылья» ответили своей опасной атакой! Ежов подал в штрафную, и мяч рикошетом от Гаича попал в штангу! После этого армейцы судорожно вынесли мяч.
Горячо! Файзуллаев прострелил в штрафную «Крыльев» с левого фланга, и Гуарипапа пробил по воротам, но чуть-чуть не попал в створ!
Опасно! Келлвен внезапно прорвался в штрафную «Крыльев» и пробил низом в ближний угол, но Ломаев спас!
Печенин подал с углового на дальнюю штангу, но там оказались только соперники.
Момент! Олейников подал в штрафную ЦСКА, где Печенин от всей души зарядил по мячу, но попал в Келлвена. Мяч ушел на угловой.
Гуарипапа пробил головой из пределов штрафной «Крыльев», но не попал в створ.
И еще один угловой для ЦСКА! Тем временем нападающий армейцев Секу Койта получил желтую карточку за то, что наступил на голеностоп Бейлу.
ЦСКА заработал второй угловой подряд. Армейцы разыграли мяч, и Пьянич опять навесил в штрафную, откуда Мойзес пробил головой, но неточно.
Пьянич подал с углового на дальнюю штангу, но Ломаев вышел из ворот и забрал мяч в руки.
Армейцы наконец организовали атаку по правому флангу. Файзуллаев подал на дальнюю штангу, но игрок «Крыльев» вынес мяч на угловой.
ЦСКА в эти минуты вообще не выбирается в атаку. «Крылья» продолжают держать красно-синих в их собственной штрафной.
Самарцы продолжают грузить навесы в штрафную ЦСКА, армейцы отбиваются.
«Крылья» заработали угловой. Бейл подал на ближнюю штангу, но там оказался 19-летний полузащитник ЦСКА Кисляк, который вынес мяч.
Разыграли штрафной самарцы, Бейл пробил, очевидно, метя в дальний верхний угол, но мяч свалился у него с ноги и улетел далеко в сторону от ворот.
Лукин сфолил против Сергеева практически на линии своей штрафной — хороший шанс для хозяев.
Матч только начался, но уже было несколько стыков соперников в борьбе за мяч. «Крылья» пытаются контролировать игру и оказывать давление.
Матч начался! Главный судья — Иван Абросимов.
На данный момент ЦСКА занимает шестое место в таблице РПЛ с 24 очками, а «Крылья» — 12-е место с 12-ю очками.
Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Лукин, Мойзес, Келлвен, Кисляк, Гаич, Файзуллаев, Пьянич, Гуарирапа, Койта.
Стартовый состав «Крыльев Советов»: Ломаев, Рассказов, Гапонов, Солдатенков, Бейл, Печенин, Олейников, Ежов, Мендес, Дмитриев, Сергеев.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Матч «Крыльев Советов» и ЦСКА начнется в 13.00 мск.