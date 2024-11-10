ЦСКА и «Крылья Советов» назвали составы на матч РПЛ

Самарские «Крылья Советов» и московский ЦСКА назвали стартовые составы на матч 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Гапонов, Солдатенков, Бейл, Печенин, Олейников, Ежов, Мендес, Дмитриев, Сергеев.

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Лукин, Мойзес, Келлвен, Кисляк, Гаич, Файзуллаев, Пьянич, Гуарирапа, Койта.

Встреча состоится в Самаре на стадионе «Солидарность Арена», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 13:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния, главным арбитром которого назначен Иван Абросимов из Санкт-Петербурга.

В турнирной таблице РПЛ армейский клуб занимает шестое место, набрав 24 балла. Его отставание от лидера — «Краснодара» — составляет 12 баллов при том условии, что «быки» также еще не сыграли матч 15-го тура. Самарская команда идет на 12-й строчке, набрав 12 баллов.

В следующем туре РПЛ ЦСКА на домашнем стадионе примет «Ростов». Встреча состоится 23 ноября, стартовый свисток прозвучит в 14:15 по московскому времени. «Крылья Советов» свой следующий поединок также дома против грозненского «Ахмата» 24 ноября. Игра начнется в 14:00 мск.

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