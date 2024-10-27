Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Футболист «Факела» рассказал, считает ли он «Зенит» позором российского футбола

Защитник «Факела» Калинин: не считаю «Зенит» позором российского футбола

close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Защитник воронежского «Факела» Игорь Калинин заявил, что не считает петербургский «Зенит» позором российского футбола, передает «РБ Спорт».

«В российском футболе нет позора никакого. Как я могу сказать, что это есть? Я здесь играю много лет. Слово «позор» неприемлемо к футболу», — сказал Калинин.

В последнее время на многих российских стадионах болельщики скандируют «Зенит» — позор российского футбола».

В сезоне-2024/25 команды в Российской премьер-лиге (РПЛ) сыграли уже 12 туров. Лидером стал «Краснодар», который набрал 30 очков. На балл от лидера отстает петербургский «Зенит», замыкает тройку лучших московский «Локомотив», у которого в активе 27 очков.

В следующем матче РПЛ подопечные Сергея Семака сыграют с московским «Локомотивом». Встреча состоится 27 октября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Ранее «Зенит» поздравил своего футболиста с получением российского паспорта.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами