Футболист «Факела» рассказал, считает ли он «Зенит» позором российского футбола

Защитник воронежского «Факела» Игорь Калинин заявил, что не считает петербургский «Зенит» позором российского футбола, передает «РБ Спорт».

«В российском футболе нет позора никакого. Как я могу сказать, что это есть? Я здесь играю много лет. Слово «позор» неприемлемо к футболу», — сказал Калинин.

В последнее время на многих российских стадионах болельщики скандируют «Зенит» — позор российского футбола».

В сезоне-2024/25 команды в Российской премьер-лиге (РПЛ) сыграли уже 12 туров. Лидером стал «Краснодар», который набрал 30 очков. На балл от лидера отстает петербургский «Зенит», замыкает тройку лучших московский «Локомотив», у которого в активе 27 очков.

В следующем матче РПЛ подопечные Сергея Семака сыграют с московским «Локомотивом». Встреча состоится 27 октября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Ранее «Зенит» поздравил своего футболиста с получением российского паспорта.