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Моуринью может вернуться в чемпионат Англии

Моуринью может покинуть «Фенербахче» после скандала и возглавить «Ньюкасл»

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Global Look Press

Главный тренер турецкого «Фенербахче» Жозе Моуринью рассматривает вариант возвращения в Английскую премьер-лигу (АПЛ). Об этом сообщает The Guardian.

Наставник выразил недовольство Турцией и их национальным чемпионатом. 4 ноября после победы над «Трабзонспором» со счетом 3:2, Моуринью обвинил страну в том, что «вся лига лежит под Галатасараем». В ворота его команды были назначены два, по мнению Моуринью, «неадекватных пенальти». По словам наставника, если бы ему раньше рассказали обо всем происходящем, он бы ни за что сюда не поехал.

Моуриньо практически под руки уводили с поля уводили свист 40 тысяч фанатов.

Источник утверждает, что на Гран-при «Формулы-1» в Саудовской Аравии специалист встретился с председателем «Ньюкасла» Ясиром аль-Румайяном и поддерживал связь. Сообщается, что он хочет занять пост главного тренера команды в случае увольнения Эдди Хоу и «доделать свои незавершенные дела в Англии».

В текущем чемпионате страны «Ньюкасл» занимает 11-е место.

Ранее «Манчестер Сити» отказал «Манчестер Юнайтед» в необычной просьбе.

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