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Пловчиха Ефимова назвала имя любимого футболиста «Спартака»

Пловчиха Ефимова назвала защитника Бабича любимым футболистом «Спартака»

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pryanya93/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российская пловчиха Юлия Ефимова, поддерживающая московский «Спартак», в интервью «Советскому спорту» заявила, что защитник сборной Сербии Срджан Бабич является ее любимым игроком.

«Мой любимый игрок «Спартака» — Срджан Бабич», — заявила Ефимова.

Ефимова является двукратной серебряной медалисткой Олимпиады. Также на ее счету одна бронзовая медаль Игр. На чемпионатах мира россиянка шесть раз завоевывала золото.

Международная федерация плавания (World Aquatics) 26 июня отказала Юлии Ефимовой в wild card для участия в парижской Олимпиаде.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Парижские Игры прошли с 26 июля по 11 августа.

Ранее экс-футболист сборной Турции получил огнестрельное ранение при нападении.

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