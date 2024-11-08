Экс-игрок ЦСКА: я же не идиот, чтобы смотреть матч сборной с Брунеем

Бывший защитник сборной СССР и московского ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что не будет смотреть товарищеский матч между сборными России и Брунея, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Я что, идиот что ли? Соперники босиком выйдут, наверное. Ну, зачем это все? Стыдно. Смотреть не буду, счет потом узнаю», — сказал Пономарев.

15 ноября сборная России сыграет товарищеский матч с Брунеем. 19 ноября россияне сразятся с командой Сирии.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее стал известен итоговый состав сборной России на матчи с Сирией и Брунеем.