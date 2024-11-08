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В «Локомотиве» объяснили прогресс Батракова

Тренер «Локомотива» Галактионов назвал Батракова одним из ключевых игроков клуба

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после первого матча плей-офф Кубка России против «Динамо» заявил, что полузащитник Алексей Батраков стал одним из лидеров клуба во многом благодаря действиям партнеров. Его слова приводит корреспондент «Газеты.Ru».

«Ключевые ребята — все. Есть те, кто выполняют голевые действия, и вы на них обращаете больше внимания. Леша тоже нацелен на помощь команде. То, что у нас появился такой мальчик, такой игрок, мы очень рады. То, что он смог раскрыться — не только его заслуга, но и заслуга всей команды», — заявил Галактионов.

Встреча, которая состоялась на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве, завершилась со счетом 2:1. «Железнодорожники» открыли счет в поединке, на 26-й минуте отличился Сесар Монтес. Через две минуты Эль-Мехди Маухуб сравнял счет. Победный для «Локомотива» гол оформил Сергей Пиняев на 53-й минуте игры.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка. Игру рассудил главный арбитр Владимир Москалев.

Ранее тренер «Локомотива» назвал секретом успеха клуба отличную атмосферу в раздевалке.

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