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«У нас нет подлости»: в «Локомотиве» раскрыли секрет успеха

Тренер «Локомотива» назвал секретом успеха клуба отличную атмосферу в раздевалке

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Григорий Соколов/РИА Новости

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после первого матча плей-офф Кубка России против «Динамо» заявил, что основным достижением команды по истечении текущего отрезка в сезоне является позитивная атмосфера в команде. Его слова приводит корреспондент «Газеты.Ru».

«У нас «чистая» раздевалка, где нет места подлости. У нас все бьются за команду. Невзирая на всевозможные течения, мы движемся вперед», — заявил Галактионов.

Встреча, которая состоялась на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве, завершилась со счетом 2:1. «Железнодорожники» открыли счет в поединке, на 26-й минуте отличился Сесар Монтес. Через две минуты Эль-Мехди Маухуб сравнял счет. Победный для «Локомотива» гол оформил Сергей Пиняев на 53-й минуте игры.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка. Игру рассудил главный арбитр Владимир Москалев.

Ранее в «Локомотиве» назвали слухами возможный переход игроков «Спартака».

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