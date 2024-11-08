Стали известны результаты всех матчей тура в Лиге Европы

Стали известны результаты второго игрового дня четвертого тура Лиги чемпионов.

6 ноября состоялся один матч — турецкий «Бешикташ» обыграл шведский «Мальме» со счетом 2:1.

Еще 17 игр прошли 7 ноября.

Разгромные победы одержали венгерский «Ференцварош» (4:0 с «Динамо Киев») и нидерландский «Аякс» (5:0 с «Маккаби Тель-Авив»).

Обыграть соперника в своих матчах удалось немецкому «Айнтрахту» (1:0 со «Славией»), азербайджанскому «Карабаху» (2:1 с «Буде-Глимт»), турецкому «Галатасараю» (3:2 с «Тоттенхэмом»), испанскому «Атлетику» (2:1 с «Лудогорцем»), румынской «Стяуе» (2:0 с «Мидтьюлланном»), нидерландскому «АЗ Алкмару» (3:1 с «Фенербахче»), чешской «Виктории» (2:1 с «Реал Сосьедадом»), итальянскому «Лацио» (2:1 с «Порту») и английскому «Манчестер Юнайтед» (2:0 с ПАОКом).

Еще шесть встреч завершились вничью. Очки поделили французская «Ницца» с нидерландским «Твенте» (2:2), греческий «Олимпиакос» и шотландский «Рейнджерс» (1:1), шведский «Эльфсборг» и португальская «Брага» (1:1), бельгийский «Юнион» и итальянская «Рома» (1:1), латвийский РФШ и бельгийский «Андерлехт» (1:1), а также немецкий «Хоффенхайм» и французский «Лион» (2:2).

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