«Чудо спортивной дипломатии»: Губерниев — о возврате каноисту Петрову золота ЧМ

Решение Международной федерации каноэ вернуть золотую медаль чемпионата мира российскому каноисту Захару Петрову является чудом спортивной дипломатии и личной заслугой руководителей Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил комментатор, мастер спорта по академической гребле Дмитрий Губерниев.

«Оказывается, и в век санкций, отстранения российского спорта, можно не просто сохранять блестящие отношения с международной федерацией, в данном случае — гребли на байдарках и каноэ, — но и влиять на те или иные решения. Что очень здорово удается Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ. Президент федерации Евгений Архипов и генеральный секретарь Елена Исхакова не просто люди на своих местах, а те, от которых российскому спорту есть практическая польза, в том числе на международной арене.

Поверить в то, что нам вернут медаль Петрова, было совершенно невозможно. Но наша спортивная дипломатия сотворила чудо. С моей точки зрения, таких руководителей федерации нужно на руках носить. Сейчас в Анталье проходит конгресс международной федерации, мне прислали фотографию этой золотой медали, которую нам передали. И меня переполняет гордость от того, что не просто у нас не все потеряно, а что мы должны продолжать, несмотря на тяжелейшие условия отстранения, диалог с теми, кто принимает решения. Объяснять, популяризировать российский спорт и надеяться на его скорейшее возвращение.

Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ не просто делегировала своих спортсменов на Олимпиаду. Люди в буквальном смысле сотые доли секунды проиграли в борьбе за медали, а потом поехали на чемпионат мира в Самарканд и выиграли целую россыпь золота, их с этим успехом поздравил Владимир Путин. Да здравствует спортивная дипломатия и умные люди во главе российских федераций!» — сказал Губерниев.

25 августа Петров принимал участие в финальном заезде одиночек на дистанции 500 метров на чемпионате мира в Самарканде. Он прошел дистанцию первым, однако был дисквалифицирован и не получил золотую медаль из-за того, что его лодка перевернулась на самом финише. В официальном протоколе соревнований указали, что российский спортсмен не финишировал.

Российская сторона подала протест, и он в итоге был удовлетворен. Таким образом, Петров вернулся на первое место в протоколе с результатом 1 минута 47,293 секунды. Молдаванин Сергей Тарновский стал вторым, а представитель Чехии Мартин Фукса — третьим.

После результат россиянина вновь был аннулирован. Это произошло после того, как четыре страны подали протест на возвращение Петрову первого места. На это решение российская сторона подала второй протест, и он удовлетворен не был. Однако в конечном итоге, Петрову вернули первое место, об этом было объявлено 4 октября.

Ранее Петрову передали золотую медаль чемпионата мира.