Российская фигуристка работает с экс-тренером Медведевой и готова сменить гражданство

Российская фигуристка Виктория Барахтина тренируется в Канаде под руководством бывшего наставника двукратной чемпионки Мира Евгении Медведевой Брайана Орсера. Об этом сообщила мать фигуристки Елизавета Барахтина в комментарии журналисту Максиму Хоренкову, он приводит ее слова в своем Telegram-канале.

Также она сказала, что спортсменка ждет открепления от Федерации фигурного катания на коньках России.

«Вика тренируется в Канаде у Брайна Орсера с августа. Все очень нравится, ждем решения нашего вопроса в декабре», — заявила она.

Барахтина в сезоне-2023/23 заняла четвертое место на турнире на призы Елены Чайковской и 13‑е место на первенстве Москвы старшего возраста.

Международный союз конькобежцев (ISU) весной 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета. Российские фигуристы досрочно завершили международный сезон. Последним официальным стартом на международной арене для российских фигуристов стали зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине.

28 сентября стало известно, что ISU не допустил российских фигуристов на международные соревнования в сезоне-2024/25. Решение о будущем отечественных спортсменов принималось на конгрессе, который проходил 27 и 28 сентября. По итогам голосования российские фигуристы остались без возможности выступить на международных стартах в предстоящем сезоне, который является предолимпийским.

Ранее стало известно, что Алена Косторная и Георгий Куница пропустят два сезона.