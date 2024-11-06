В «Локомотиве» объяснили, чем хорош новичок команды Монтес

Новичок московского «Локомотива» мексиканский защитник Сесар Монтес является футболистом высокого уровня. Такое мнение в комментарии порталу Legalbet выразил центральный защитник красно-зеленых Жерзино Ньямси.

«Мне удобно играть в паре с Монтесом. У нас с ним наладилась неплохая связь, и мы стараемся показывать свои лучшие качества, находясь вместе на поле. Сесар — футболист высокого уровня», — сказал Ньямси.

Монтес перешел в «Локомотив» из испанской «Альмерии», сумма трансфера футболиста составила €6 млн. О подписании мексиканца было объявлено 12 сентября. Контракт с 27-летним защитником рассчитан до лета 2029 года.

На данный момент Монтес провел за «железнодорожников» семь матчей во всех турнирах и забил один мяч. Его гол помог железнодорожникам выиграть первое кубковое дерби с «Динамо» в рамках четвертьфинала Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:1. Ответная игра состоится 28 ноября.

В турнирной таблице РПЛ «Локомотив» замыкает первую тройку, набрав 31 очко после 14 туров. Следующим соперником команды станет воронежский «Факел», эта игра состоится в Москве в субботу, 9 ноября, и начнется в 14:00 по столичному времени.

Ранее «Зенит» разгромил «Ахмат» в Кубке России со счетом 3:0.