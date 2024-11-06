Игрока клуба НХЛ госпитализировали после попадания шайбы в шею

Канадский нападающий команды «Сент-Луис Блюз» Дилан Холлоуэй получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Тампы-Бэй Лайтнинг». Информация о подробностях инцидента была опубликована на официальном сайте команды.

По ходу первого периода форвард «Тампы» Ник Пол сделал бросок по воротам, а Холлоуэй его блокировал, из-за чего шайба попала ему в шею. При этом канадский хоккеист сумел доиграть свою смену, отправился на скамейку запасных, и уже оттуда его унесли на носилках и госпитализировали.

Игра была приостановлена из-за этого инцидента, однако позднее матч продолжился.

По информации пресс-службы «Блюз», Холлоуэй находится в сознании и стабильном состоянии в больнице, где ему предстоит подробное обследование.

«Это было тяжело. Я думаю, что мы, как команда, проявили много стойкости в психологическом плане, сумев это преодолеть... Мы смогли получить новости о Холли и немного успокоиться, и мы сосредоточились», — поделился главный тренер «Блюз» Дрю Баннистер.

«Сент-Луис» одержал победу в этом поединке со счетом 3:2.

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