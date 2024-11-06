В «Локомотиве» остались довольны победой над «Динамо» в Кубке России

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после первого матча плей-офф Кубка России против «Динамо» заявил, что доволен самоотдачей футболистов. Его слова приводит корреспондент «Газеты.Ru».

«Конечно, мы довольны тем, что одержали победу в гостях с хорошей командой. Наверное, мы были ближе к тому, чтобы забить больше и к ответной игре подойти с лучшим гандикапом, об этом мы уже успели обсудить с игроками в раздевалке. Но ничего страшного в этом нет», — заявил Галактионов.

Встреча, которая состоялась на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве, завершилась со счетом 2:1. «Железнодорожники» открыли счет в поединке, на 26-й минуте отличился Сесар Монтес. Через две минуты Эль-Мехди Маухуб сравнял счет. Победный для «Локомотива» гол оформил Сергей Пиянев на 53-й минуте игры.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка. Игру рассудил главный арбитр Владимир Москалев.

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