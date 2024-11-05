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Карпин объяснил, почему больше не комментирует судейство

Карпин заявил, что не хочет пятилетнего отстранения за разговоры про судейство

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Главный тренер «Ростова Валерий Карпин после первого матча плей-офф Кубка России против московского «Спартака» заявил, что больше не хочет повторяться, отвечая на вопросы про судейство. Его слова приводит корреспондент «Газеты.Ru».

«Не хочу уже об этом говорить, что тут поменяется? Вы говорите, если я начну, то меня дисквалифицирует лет на пять. Или на десять. Может, пожизненно», — заявил Карпин.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч в этом поединке забил Мохаммад Мохеби, который реализовал пенальти на 72-й минуте. Обслуживала игру бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка. Игру рассудил главный арбитр Василий Казарцев.

Ответный поединок пройдет в Ростове-на-Дону 27 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Ранее тренер «Спартака» Деян Станкович объяснил, зачем спорил с судьей игры с «Ростовом».

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