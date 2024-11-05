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«Более 2 млн»: Плющенко заказал на день рождения трехметровый торт

Плющенко заплатил за торт в виде замка на день рождения 2 млн рублей

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Личный архив Марины Синицкой

Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко заказал на свой день рождения торт, стоимость которого превысила два миллиона рублей. Изделие сделали приготовили звездные кондитеры Максим и Марина Синицкие.

Синицкая в комментарии сайту «Страсти» рассказала, что торт был выполнен в виде замка.

«Торт высотой 3 метра, весом более 200 килограммов, был создан командой кондитеров из десяти регионов под нашим чутким руководством. Стоимость торта составляет более двух миллионов рублей, а производство заняло трое суток», — высказалась Синицкая.

Плющенко отпраздновал день рождения 3 ноября, ему исполнилось 42 года. В этот день он вышел на лед в собственном спектакле «Щелкунчик».

Плющенко объявил о завершении карьеры в марте 2017 года. Он является двукратным олимпийским чемпионом и двукратным серебряным призером. Среди всех одиночников и одиночниц фигурного катания больше наград, чем у Плющенко, нет ни у кого. Он десять раз становился чемпионом России, никто из соотечественников пока не побил этот рекорд.

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