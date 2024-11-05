«Более 2 млн»: Плющенко заказал на день рождения трехметровый торт

Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко заказал на свой день рождения торт, стоимость которого превысила два миллиона рублей. Изделие сделали приготовили звездные кондитеры Максим и Марина Синицкие.

Синицкая в комментарии сайту «Страсти» рассказала, что торт был выполнен в виде замка.

«Торт высотой 3 метра, весом более 200 килограммов, был создан командой кондитеров из десяти регионов под нашим чутким руководством. Стоимость торта составляет более двух миллионов рублей, а производство заняло трое суток», — высказалась Синицкая.

Плющенко отпраздновал день рождения 3 ноября, ему исполнилось 42 года. В этот день он вышел на лед в собственном спектакле «Щелкунчик».

Плющенко объявил о завершении карьеры в марте 2017 года. Он является двукратным олимпийским чемпионом и двукратным серебряным призером. Среди всех одиночников и одиночниц фигурного катания больше наград, чем у Плющенко, нет ни у кого. Он десять раз становился чемпионом России, никто из соотечественников пока не побил этот рекорд.

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