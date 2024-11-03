Загитова ответила на критику Рудковской по поводу плагиата

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в интервью Надежде Стрелец ответила на критику продюсера Яны Рудковской, которая заявила, что при создании собственного шоу фигуристка «вдохновилась» проектами двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Я не была ни на одном шоу Рудковской. Возможно, ей так удобнее думать, что мы вдохновлялись шоу Плющенко. Люди, с которыми я работаю, тоже ни разу не были на ее шоу», — заявила Загитова.

29 августа в Казани состоялась премьера ледового шоу Загитовой «Хранители времени». Сама фигуристка призналась, что на мероприятии был установлен рекорд России — впервые в помещении летал 61 дрон.

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период». 19 июня фигуристка защитила дипломную работу. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика».

Ранее Загитова рассказала о самом большом стрессе в карьере.