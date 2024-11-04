Экс-футболист «Спартака» раскритиковал одного из лидеров команды

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов раскритиковал игру полузащитника красно-белых Тео Бонгонды в дерби с ЦСКА. Его слова приводит «Чемпионат».

«Да, он забил гол в дерби, но я смотрю на его игру — мне грустно. Единственный момент, когда он забивал — он грамотно разобрался. Дальше — все», — заявил Титов.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Спартака». Первый мяч в матче забил Бонгонда. Он отличился ударом из-за пределов штрафной на 45-й минуте матча. Уже под занавес встречи второй гол забил Хесус Медина.

На 58-й минуте были удалены игрок ЦСКА Виллиан Роша и футболист «Спартака» Руслан Литвинов. Они получили по красной карточке за драку. Футболист ЦСКА Иван Обляков получил вторую желтую карточку на 88-й минуте и был удален с поля.

«Спартак» поднялся на пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. ЦСКА, имеющий в активе 24 балла, опустился на шестую позицию.

Ранее Валерий Газзаев назвал матч между ЦСКА и «Спартаком» худшим за всю историю.