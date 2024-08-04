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В Вологде задержали 51 болельщика «Зенита»

Журналист Карпов: 51 болельщик «Зенит» задержан в Вологде перед игрой с «Динамо»

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Михаил Куравлев/РИА Новости

В Вологде полиция задержала 51 болельщика петербургского «Зенита» перед матчем второй команды сине-бело-голубых с местным «Динамо» во Второй лиге Б за то, что петербуржцы устроили перед матчем проход по городу с пиротехникой. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Семерым задержанным вменяют статью 20.2.2 КоАП РФ (Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка). На 11 человек составлен протокол по статье 20.21 КОаП РФ (Появление в общественных местах в состоянии опьянения).

Карпов утверждает, что в Вологду отправляется проверка из Москвы, чтобы выяснить, как местные правоохранители допустили проход по городу фанатов «Зенита».

Один из болельщиков обратился в Telegram-канал OFNEWS, заявив, что правоохранители задерживали тех, кто шел впереди прохода перед матчем. Он утверждает, что все фанаты были трезвыми.

«В отделе сейчас в одной части уже 6 человек и в актовом зале уже весь автобус с приезжими питерцами», — рассказал болельщик.

Ранее норвежские болельщики сорвали футбольный матч, забросав поле рыбными котлетами.

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