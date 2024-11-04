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В ЦСКА рассказали о взысканиях в отношении Облякова

Тренер ЦСКА Николич заявил, что «не будет наказывать» Облякова

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич после матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака» заявил, что не будет применять дисциплинарных взысканий в отношении полузащитника Ивана Облякова, заработавшего красную карточку. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Санкции против Облякова? Нет, этого не будет. Не надо дополнительно давить сейчас. Это был игровой эпизод, он просто не успел за мячом. Если бы это была карточка за неспортивное поведение, то тогда можно было бы о чем-то говорить», — заявил Николич.

Встреча завершилась со счетом 2:0. Первый мяч в матче забил Тео Бонгонда. Он отличился ударом из-за пределов штрафной на 45-й минуте матча. Уже под занавес встречи второй гол забил Хесус Медина.

На 58-й минуте были удалены игрок ЦСКА Виллиан Роша и футболист «Спартака» Руслан Литвинов. Они получили по красной карточке за драку. Футболист ЦСКА Иван Обляков получил вторую желтую карточку на 88-й минуте и был удален с поля.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что поведение футболистов «Спартака» и ЦСКА рассмотрит контрольно-дисциплинарный комитет РФС.

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