Вратарь Сафонов впечатлил главного тренера «ПСЖ

Российский вратарь французского «ПСЖ» Матвей Сафонов впечатлил главного тренера команды Луиса Энрике в матче Лиги 1 с «Лансом», передает L'Equipe.

Встреча завершилась победой парижан со счетом 2:0. Теперь Сафонов может выйти в стартовом составе на матч Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико». Игра пройдет 6 ноября. Команды выйдут на поле в 23.00 по московскому времени.

Всего за «ПСЖ» Сафонов провел четыре матча, в которых пропустил три мяча. Российский голкипер впервые не пропустил в чемпионате Франции.

Французский клуб объявил о подписании Сафонова, который играл за «Краснодар», 14 июня. При этом неделей раньше стало известно, что игроку запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышавшей 60 млн рублей.

Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии, закончившийся победой россиян со счетом 4:0. Голкипер вернулся в Россию вместе с командой. Позднее стало известно, что с Сафонова сняли запрет на выезд из страны.

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