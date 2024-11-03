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Тренер «ПСЖ» оценил игру Сафонова в матче против «Ланса»

Тренер «ПСЖ» Энрике доволен игрой Сафонова в матче против «Ланса»

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Sarah Meyssonnier/REUTERS

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике похвалил российского вратаря команды Матвея Сафонова за игру в матче чемпионата Франции против «Ланса», передает Le Figaro.

«Я думаю, что Сафонов помог нам добиться определенного численного превосходства. Он был очень хорош. Ему было нелегко, но я очень доволен его игрой», — сказал Энрике.

Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил Усман Дембеле. Он отличился на четвертой минуте. На 59-й минуте игрок «Ланса» Абдукодир Хусанов получил красную карточку.

В турнирной таблице чемпионата Франции «ПСЖ» занимает первое место, набрав 26 очков. «Ланс» идет на седьмой строчке, имея в активе 14 очков.

Всего за «ПСЖ» Сафонов провел четыре матча, в которых пропустил три мяча. Российский голкипер впервые не пропустил в чемпионате Франции.

В следующем матче «ПСЖ» сыграет с «Анже».

Ранее сообщалось о том, что Сафонов может не приехать в сборную России в ноябре.

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